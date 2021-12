Sem se destacar em 2019, meia Shaylon se despede do Bahia

Após não conseguir se destacar e pouco jogar pelo Bahia no segundo semestre, o meia Shaylon se despediu do clube baiano através das redes sociais.

"Obrigado @ecbahia, clube que me acolheu muito bem e que me ajudou a amadurecer. Sou grato por todos os ensinamentos e experiências, levo comigo o respeito, a admiração e o carinho. Foi uma honra vestir essa camisa! BBMP!!", postou o jogador.

O jogador de 22 anos chegou ao Bahia no início deste ano por empréstimo do São Paulo. Pelo Tricolor baiano ele disputou 30 partidas e marcou cinco gols, sua melhor marca em uma temporada como profissional.

O meia foi bastante utilizado no primeiro semestre, momento em que chegou até a tirar a titularidade de Eric Ramires por alguns jogos. Shaylon se destacou principalmente no campeonato baiano, onde marcou quatro gols em oito jogos e foi escolhido para a seleção do torneio. O outro gol marcado pelo jovem meia foi na Copa do Nordeste.

No segundo semestre, Shaylon deixou de ser utilizado, principalmente sob o comando do atual treinador do Bahia, Roger Machado. Pelo Brasileirão, o meia disputou oito jogos e não marcou gols. Ao todo foram apenas 184 minutos em campo.

Outras saídas

Com o fim da temporada, alguns jogadores com vínculo até o final de dezembro de 2019 podem deixar o Bahia. Assim como Shaylon, o meia venezuelano Guerra, que está emprestado ao Tricolor pelo Palmeiras, retorna ao seu clube de origem.

Outro que não fica para 2020 é o lateral-direito Ezequiel. Contratado para ser reserva de Nino Paraíba, o jogador não foi bem quando estava em campo e terminou o ano como terceira opção da posição.

Já o goleiro Fernando Castro e o zagueiro Ernando, que também tem contratos se encerrando no fim deste ano, ainda não tiveram suas saídas definidas.

Quem também deve sair do clube é o atacante Artur Victor. Titular do Bahia durante toda a temporada, o jovem marcou 10 gols e distribui 10 assistências em 55 jogos. Ele pertence ao Palmeiras e deve ser utilizado pelo clube paulista em 2020.

