Sem Roger Machado, Bahia retoma treinos no Fazendão

O Bahia iniciou nesta segunda-feira, 26, a preparação para a enfrentar o CSA. A partida ocorre no próximo sábado, 31, às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A.

Antes das atividades, os jogadores que não vem atuando fizeram um trabalho na academia com o preparador Paulo Paixão. No campo, o elenco realizou um treino técnico com foco na posse de bola sob o comando dos auxiliares Cláudio Prates e Roberto Ribas.

De acordo com a assessoria do clube, o treinador Roger Machado foi liberado para resolver assuntos particulares. Outro que também não participou da preparação para resolver questões pessoais foi o lateral-esquerdo Moisés.

Nino Paraíba foi poupado da atividade no campo, mas fez um treino regenerativo na academia e fisioterapia. Além dele, o zagueiro Ernando continuou o tratamento no departamento médico. Em fase de transição, o atacante Rogério fez apenas um treino muscular.

