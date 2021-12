Sem Roger, Bahia inicia preparação para enfrentar Paysandu

Após a derrota no clássico Ba-Vi, por 3 a 1, no sábado, 3, na Arena Fonte Nova, o Tricolor deu a largada na preparação para a partida contra o Papão, na terça-feira, 6, no estádio Mangueiroão, em Belém (PA), válida pela 30ª rodada da Série B.

O atacante Roger ficou de fora do treino do Bahia deste domingo, 4, no Fazendão. Ele pegou uma forte virose, foi medicado e está se recuperando.

Os jogadores fizeram uma atividade com bola, em campo reduzido, além de treinar finalizações comandadas pelo técnico Sérgio Soares. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o rival Vitória foram liberados e voltam a se apresentar na segunda-feira, 5.

Ávine e Cicinho realizaram tratamento e seguem na fisioterapia. O elenco do Esquadrão volta a treinar na manhã da segunda e embarca pela tarde para a capital paraense.

