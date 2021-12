Sem Rodriguinho, Mano comanda preparação com foco no Sport

O meia Rodriguinho não participou das atividades desta sexta-feira, 2, no CT Evaristo de Macedo. Com dores no tornozelo, ele deu continuidade no tratamento junto com o Departamento Médico do clube e vira dúvida para o jogo contra o Sport.

Com o restante do grupo em campo, o treinador Mano Menezes comandou o treino com foco total no duelo contra o Leão da Ilha. Antes da bola rolar, o plantel assistiu um vídeo sobre o próximo adversário e realizaram uma atividade física, na academia da Cidade Tricolor.

No gramado, o comandante dividiu o elenco em duas equipes e fez um trabalho tático de ataque contra defesa. Por fim, os jogadores que não começaram a partida contra o Botafogo , na quarta-feira, concluíram os exercício com um treino técnico com bola em campo reduzido.

O grupo tricolor ainda volta ao batente neste sábado, 3, quando irá concluir a preparação visando o clássico nordestino. Bahia e Sport se enfrentam no domingo, 4, às 18h15, em Pituaçu, válido pela 13ª rodada do Brasileirão Série A.

