Sem Rodriguinho, Bahia encerra preparação para enfrentar o Vasco

O meia Rodriguinho se ausentou dos trabalhos com bola e deve ficar de fora da partida do Bahia contra o Vasco da Gama, nesta quarta-feira, 7, às 19h15, no estádio de Pituaçu, válido pela 14ª rodada do certame. O Esquadrão concluiu a preparação na tarde desta terça, 6, no CT Evaristo de Macedo.

Inicialmente, os trabalhos começaram com um treino físico na academia da Cidade Tricolor. Em seguida, o grupo foi para o gramado e exercitaram a parte técnica, com foco para as trocas de passe e lançamentos.

No campo 1 do CT, Mano Menezes promoveu uma atividade tática de posicionamento com a provável equipe que deve ir a campo com o Cruz Maltino. O comandante ainda realizou um trabalho de bolas paradas defensiva com os titulares.

Já no campo 2, os demais atletas participaram de outro treino técnico de posse de bola, mas sob o comando dos auxiliares. Após os trabalhos todo o elenco se dirigiu para a concentração, onde ficarão até momentos antes da partida.

