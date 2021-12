Sem renovar com Bahia, zagueiro se despede por carta

O zagueiro do Bahia, Demerson, que vai deixar o clube no fim do ano após quase dois anos, divulgou uma nota nesta quinta-feira, 18, em agradecimento ao clube. Com contrato até o dia 31 de dezembro, o jogador não terá seu vínculo renovado e já foi liberado para negociar com outra equipe.

Ele agradeceu à torcida e comissão técnica pelo carinho durante sua passagem pelo tricolor: "Saio de cabeça erguida, mesmo não conseguindo atingir nosso objetivo no Campeonato Brasileiro, posso dizer que dei o meu melhor dentro de campo, tenho certeza tudo que fiz no Bahia foi com muito amor e bastante dedicação", escreveu o atleta. [leia íntegra da carta abaixo].

Demerson chegou ao clube em 2013, vindo do Coritiba, e conquistou o Campeonato Baiano de 2014. Com a camisa tricolor, ele atuou em 61 partidas e marcou apenas um gol.

adblock ativo