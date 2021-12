Sem reforços, Angioni reafirma que dará prioridade à base

O torcedor tricolor que esperava por um presente no natal de última hora decepcionou-se. A diretoria do Bahia segue à risca o discurso de ir ao mercado apenas para contratações pontuais, conforme as palavras do gestor de futebol Paulo Angioni.



Com 23 atletas já garantidos para 2013, o diretor informa que a pretensão do clube é de contar com "no máximo, 28 atletas". Destes, já inclusos os três goleiros. Ainda segundo o carioca, apesar do número reduzido, "dá para iniciar a temporada sem problemas".



Se por um lado a discrição no mercado causa angústia em alguns tricolores, por outro faz parte, segundo Angioni, de uma tática interna. Ou seja, do novo pensamento do clube.

Filosofia - "O Bahia irá muito pouco para o mercado. A filosofia é de contratar menos possível pra ter um formato de equipe pronta e que dure por anos", disse o dirigente, em entrevista ao site Globoesporte.com.

Por fim, o dirigente volta a repetir outro discurso: o de que, em 2013, a base tricolor será mais utilizada. "Não vamos criar expectativa de coisas irreais. O maior presente é o Bahia aproveitar mais as suas categorias de base e fazer um elenco mais identificado com o clube", concluiu.

De novidades, até agora, apenas as renovações de contrato do treinador Jorginho, do volante Diones e do zagueiro Danny Morais.

