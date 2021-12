Sem poder vacilar, Bahia recebe Juazeiro pela semi

Para continuar sonhando com o bicampeonato estadual, o Bahia sabe que não pode mais vacilar. Por isso, na tarde desta quarta-feira, 1º de maio, na Arena Fonte Nova, o tricolor precisa encerrar o jejum de seis jogos sem vencer no Campeonato Baiano.

A necessidade de um triunfo se dá sobretudo porque a vantagem na disputa é do Juá. Por ter se classificado como líder do Grupo 2 com dez pontos ganhos, dois a mais que o Bahia, o Juá terá a benesse de jogar por dois empates ou por dois resultados similares.

Desta forma, o Esquadrão só avança à final do torneio se vencer pelo menos uma das duas partidas. O jogo da volta será disputado no próximo sábado, 4, no Estádio Adauto Morais.

O Esquadrão, que terá um total de sete desfalques na partida, não poderá contar também com o apoio da torcida organizada Bamor, que foi suspensa por dois jogos, devido ao seu mau comportamento no Ba-Vi do último domingo, 28, na Arena Fonte Nova, quando atirou "caxirolas" no gramado.

O outro confronto da semifinal, entre Vitória e Juazeirense, terá o seu primeiro certame disputado na noite desta quinta-feira, 2, no Barradão.

Bahia - A lista de desfalques do Bahia para o primeiro jogo da semifinal é extensa: o tricolor não terá Fahel, Hélder, Jéferson, Paulo Rosales, Adriano, Souza e Obina.

Dos ausentes, somente Fahel, Paulo Rosales e Obina atuaram como titulares no Ba-Vi. Por isso, o técnico Joel Santana será obrigado a fazer apenas três mudanças na equipe.

De acordo com os treinamentos durante a semana, o treinador tricolor deu a entender que lançará mão de Diones, de Zé Roberto, ambos recuperados de lesões, e de Fernandão, que entrou durante o segundo tempo do clássico.

Embora possa comemorar a volta de Danny Morais, que havia cumprido suspensão no jogo contra o Vitória, Joel parece determinado a manter Démerson como titular. Pablo também segue na lateral direita.

Juazeiro - O técnico do Juazeiro, Janilson, poderá ter um importante desfalque na partida a ser disputada na Arena Fonte Nova.

Trata-se do goleiro Marcus Vinícius, que sente dores no músculo adultor da coxa e somente terá a sua situação definida momentos antes de a bola começar a rolar.

Se não puder mesmo jogar, Marcus Vinícius será substituído por Washington. Janilson tem dúvidas também na lateral direita, entre Jarbas e Joãozinho, e no meio campo, entre Daniel e Quinho.

Melhor time do Grupo 2, o Juazeiro chegou à semifinal porque foi o único a vencer três partidas, em comparação às outras agremiações da sua chave. O Juá sofreu dez gols e marcou seis.

