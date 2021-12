Sem perder tempo, Bahia aprimora posse de bola

O Bahia estreia na Copa do Nordeste no dia 19 de janeiro, contra o Itabaiana, em Pituaçu. É preciso correr contra o tempo, portanto. Pouco menos de uma semana depois de ter iniciado a sua pré-temporada, a comissão técnica do clube já começa a trabalhar a parte técnica dos jogadores.

Na manhã desta segunda-feira, 7, o elenco tricolor participou de um movimentado treinamento de posse de bola no CT do Fazendão. Divididos em três grupos, os atletas tiveram que se desdobrar para se manter o máximo possível com a posse de bola.

A principal baixa do dia foi a ausência do jovem das divisões de base Talisca, que sofre de uma tendinite e foi poupado. Já o meia Gabriel e o lateral-esquerdo Ávine, por precaução do departamento médico, treinaram na academia de musculação do clube.

Em outra parte do campo, os goleiros Marcelo Lomba, Omar e Douglas Pires trabalharam em separado dos demais. O elenco tricolor voltou ao batente a partir das 15h30 e participou de um trabalho físico. O grupo volta a treinar nesta terça-feira, 8.

