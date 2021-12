Sem os titulares, Bahia se reapresenta visando clássico nordestino

O elenco do Bahia compareceu na manhã desta quarta-feira, 1º, no CT Evaristo de Macedo, após folgarem no dia seguinte ao duelo contra o Fluminense. As atividades de abertura para o duelo contra o Fortaleza tiveram foco na parte física, técnica e tática, mas só contaram com os jogadores reservas.

Antes de dar início aos trabalhos, o técnico Diego Dabove se reuniu com os atletas no centro do Campo 1 para uma conversa. Logo na sequência, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Fluminense deram algumas voltas ao redor do gramado e depois seguiram para realizar os trabalhos regenerativos na academia e fisioterapia.

O restante do grupo participou inicialmente de um trabalho físico no Campo 2, sob o comando do preparador. Em seguida, já no Campo 1, juntamente com os auxiliares, Dabove aplicou um trabalho técnico em campo reduzido.

Os goleiros, por sua vez, participaram de atividades específicas do setor com o preparador Rogério Lima. A parte final do treinamento utilizou metade do gramado e trabalhou conceitos táticos de jogo.

Em processo de transição física aos gramados, os atacantes Índio Ramirez, Ronaldo e Thonny Anderson deram sequência aos trabalhos e realizaram atividades sob o comando do auxiliar de preparação.

O elenco tricolor retorna aos trabalhos nesta quinta-feira, 2, novamente na Cidade Tricolor, visando o duelo contra o Fortaleza. O clássico nordestino ocorre neste sábado, 4, às 21h, na Arena Castelão, na capital cearense.

