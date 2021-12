Sem Neto e Zé Roberto, Joel mantém dúvidas no Bahia

Depois do empate sem gols com a Juazeirense, o Bahia usou apenas a tarde desta terça-feira, 23, para se preparar para o duelo da noite desta quarta-feira, 24, contra o Bahia de Feira, na Arena Fonte Nova.

Em tarde de treino coletivo no Fazendão, o técnico Joel Santana recebeu a informação do departamento médico de que não poderá contar com Zé Roberto, que ainda se recupera de dores no tendão e acabou vetado.

De acordo com o time que desenhou na atividade desta tarde, o treinador tricolor deu a entender que lançará Marquinhos Gabriel em substituição ao camisa 11. Joel Santana aproveitou a atividade para fazer testes na equipe e mostrou que ainda tem dúvida na lateral direita: ainda sem poder contar com Neto, observou Pablo e Madson no setor.

Contra o Tremendão, Joel deverá promover outras duas mudanças: ambos recuperados de contusões, Marcelo Lomba e Hélder devem voltar ao time nas vagas de Omar e de Hélder, respectivamente.

No coletivo, Diones e Obina marcaram os gols que levaram os titulares a vencer o time reserva por 2 a 0.

