Sem Neto e Diones, Jorginho comanda treino técnico

O lateral-direito Neto e o volante Diones, ambos com cansaço muscular, foram poupados do treino técnico comandado por Jorginho na tarde desta terça-feira, 23, e deram apenas voltas em torno do gramado.

A dupla, no entanto, não preocupa e deve atuar normalmente na partida do próximo sábado, 27, contra o Grêmio, em Pituaçu, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Em campo, o comandante tricolor dividiu o elenco em três grupos e comandou um treino técnico de movimentação. Em seguida, colocou os zagueiros a trabalhar a parte defensiva de um lado e promoveu um trabalho de finalização com os demais jogadores em outra parte do campo.

O volante Hélder, cuja recuperação ainda é aguardada pela comissão técnica, mais uma vez não foi liberado para treinar e segue como dúvida para o duelo decisivo contra o tricolor gaúcho.

O elenco tricolor volta ao batente às 16h desta quarta-feira, 24. Na ocasião, Jorginho deverá começar a esboçar o time que começará a partida no sábado.

