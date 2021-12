Sem Marcelo Lomba, pesadelo do gol tricolor reaparece

Marcelo Lomba não enfrenta o Ceará neste sábado, 2, às 19h30, no Castelão, pela 14ª rodada da Série B. O goleiro sofreu uma fissura no tórax e foi vetado nesta sexta-feira, 1º, do duelo, às vésperas do embarque para Fortaleza, por precaução médica.

Se o camisa 1 já seria uma baixa complicada contra qualquer adversário, imagine contra o Vozão de Sérgio Soares. O técnico, que comandou o Esquadrão no ano passado, conhece como poucos Douglas Pires e Jeanzinho, os reservas que surgem como opções para Guto Ferreira - que ainda não confirmou quem será titular.

Pode-se dizer que foi contra o Ceará, mas na Fonte Nova, que Soares viveu o auge do pesadelo no gol que prejudicou o Bahia durante toda a última temporada. No jogo de ida da final da Copa do Nordeste, Jeanzinho deixou a bola passar por entre as pernas no único gol do triunfo do Vozão por 1 a 0.

Na ocasião, vale lembrar que Jeanzinho havia retomado a titularidade porque, dez dias antes, Douglas Pires também falhara gravemente. Foi contra o Sport, pela semifinal do Regional, quando deixou a bola passar por entre as mãos após um cruzamento.

Depois do erro contra o Ceará, porém, Jean perdeu a vaga de vez e Douglas assumiu o gol durante toda a última Série B. Hoje, é difícil dizer quem é o reserva imediato de Lomba. Os dois vêm se revezando no banco nos duelos fora de casa. Em Salvador, ambos vão para a reserva. No único jogo do ano em que o titular não atuou, contra o Santa Cruz, pela última rodada da 1ª fase do Nordestão, Jean foi titular.

Sem vantagem

Soares não acredita que a falta de ritmo do substituto vá pesar. "Soube que o Lomba não vem, e acredito que quem deve jogar é o Douglas Pires, que foi nosso atleta no ano passado, e por isso a gente sabe que é bom goleiro. A falta de ritmo pesa, mas quando a gente pensa que o goleiro está sem ritmo, o cara de repente vai lá e fecha o gol", disse.

Lomba sofreu a pancada no tórax contra o Brasil de Pelotas, há uma semana. Só voltou a sentir a lesão no intervalo do jogo ante o Oeste, na última terça, mas mesmo assim ficou em campo. Como precaução, foi realizada uma ressonância magnética. O resultado saiu apenas na tarde desta sexta, pouco antes do embarque do time. Segundo o médico do Bahia, Dr. Daniel Araújo, ainda não é possível determinar o tempo de recuperação do goleiro.

Guto Ferreira também não terá à disposição o lateral direito Tinga, o volante Danilo Pires e o meia Régis, todos lesionados. Por outro lado, terá o retorno do lateral esquerdo Moisés, do meia Juninho e do atacante Luisinho, que cumpriram suspensão por cartão amarelo na última partida.

