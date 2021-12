Sem Marcelo Lomba, Guto precisa definir novo capitão

Além de todos os prejuízos que enfrenta com a fase terrível do time - teve apenas um triunfo nos últimos oito jogos -, o técnico Guto Ferreira ainda terá de resolver outro problema, esse de vestiário, mas que pode repercutir em campo: escolher quem será o capitão do Bahia no restante da temporada.

O posto ficou vago após a saída do goleiro Marcelo Lomba do time, agora de maneira oficial, já que foi negociado com o Internacional. Nos dois jogos em que o arqueiro ficou afastado da equipe - por conta de, segundo a assessoria do clube, uma fissura no tórax -, a faixa foi entregue interinamente ao zagueiro Jackson.

Agora, o treinador, que tem apenas três semanas no Tricolor, terá que definir seu capitão entre atletas que não possuem tanto tempo assim de clube. Dos 11 titulares contra o Sampaio Corrêa, na última sexta-feira, por exemplo, apenas o volante Feijão e o goleiro Jean, ambos crias da base, não chegaram no Fazendão neste ano.

O próprio Jackson, contratado em maio, tem menos de dois meses no Tricolor. Lucas Fonseca tem um histórico maior, já que atuou no Bahia entre 2012 e 2014, mas voltou apenas há quatro meses.

Outro candidato ao posto, o atacante Hernane chegou no início deste ano, mas tem ao seu favor o fato de ter estendido seu contrato na última semana até o final de 2018.

Nesse sentido, o camisa 9 já tem falado em nome do time, tendo inclusive apontado defeitos da equipe. "Enfrentamos a última equipe da tabela, um time que no 1º tempo já havíamos encontrado o defeito. Acho que faltou companheirismo. Criamos bastante, mas no último toque, em vez de fazer o passe para o companheiro, a gente finalizou no gol e sempre errou. Se a fase é ruim tem que achar o melhor colocado", disse após o jogo contra o Sampaio Corrêa.

No sábado, 16, e sexta-feira, 16, o time recebeu folga. A próxima partida é somente no sábado, 23, às 18h30, contra o Luverdense, na Fonte Nova. A expectativa é que até lá o volante Luiz Antônio, contratado junto ao Sport, e o goleiro Muriel, que veio na negociação com o Internacional, sejam apresentados e regularizados.

