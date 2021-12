Sem marcar no Brasileirão, Gilberto destaca boa fase dos companheiros

Artilheiro do Bahia na temporada com 14 gols, o atacante Gilberto não enfrenta uma boa fase neste início de Campeonato Brasileiro. Sem marcar desde a final do Baianão, o jogador tem amargado a reserva em três dos quatro primeiros confrontos do Esquadrão na competição nacional. Em coletiva na tarde desta quarta-feira, 15, o camisa 9 falou da seca de gols que tem enfrentado.

"Não quero atrelar a isso também não (ser reserva). Fica parecendo que eu estou meio que deixando passar alguma coisa, não é isso. Tem que ser pelo meu rendimento. Sempre friso isso. Tenho que me dedicar ao máximo, buscar dentro de mim. Não apontar uma coisa ou outra que possa estar acontecendo", afirmou.

Apesar do momento ruim do atacante, o restante do setor ofensivo Tricolor não tem do que reclamar. Dos quatro jogos disputados até agora, o ataque marcou seis gols, sendo cinco anotados por jogadores da posição. Por causa disso, Gilberto exaltou a regularidade dos companheiros e afirmou que não existe dependência dentro do elenco.

"A gente fez dois jogos em casa, marcamos gols. Quatro gols dentro de casa, dois fora. Tem uma média boa de gols marcados. Não tem porque se preocupar. Arthur Caíke sempre faz falta, porque é um excelente jogador, assim como qualquer outro jogador que não tiver atuando fará falta. O time está sabendo lidar com as circunstâncias", destacou.

O próximo confronto do Bahia é apenas no domingo, 19, às 11h, diante do São Paulo, no Morumbi, em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão. Com o meio de semana sem jogos, o treinador Roger Machado tem aproveitado para fazer alguns testes na equipe principal. Assim, Gilberto ainda não sabe se iniciará o duelo contra o Tricolor paulista. No entanto, ele falou sobre a necessidade da mudança de postura da equipe jogando fora de casa.

"Foi uma coisa que até a gente conversou. É importante para quem quer algo mais no brasileiro pontuar fora de casa. A nossa equipe mostrou que tem força enorme. Fora de casa a gente precisa desse nível que temos dentro de casa para conseguir os triunfos. Possivelmente a gente está buscando isso e vamos chegar lá. Consequentemente, vamos conseguir os triunfos", concluiu.

