Sem Lomba, Bahia viaja para estreia na Copa do Brasil

Tentando esquecer a derrota no clássico na inauguração da Arena Fonte Nova, o Bahia foca sua atenção no jogo de estreia pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira, 11, contra o Maranhão, e antecipou a viagem. Marcelo Lomba, com um corte no rosto sofrido no Ba-Vi, permanece em Salvador e não viajou com o elenco.

A delegação viajou na manhã desta terça-feira, 9, para a capital cearense, onde inicia a preparação para o duelo.

O grupo treina no CT do Fortaleza na tarde desta terça e na manhã de quarta, 9. No mesmo dia a delegação embarca para São Luís, local da primeira partida no torneio.

O time será comandado pelo auxiliar técnico Eduardo Barroca e o novo treinador, Joel Santana, vai se juntar à delegação na capital maranhense na manhã de quinta-feira e vai assistir a partida no Estádio Castelão. O primeiro compromisso de Joel à frente do Bahia será domingo, 14, contra o Vitória da Conquista, diante da torcida na Arena Fonte Nova.

Souza é relacionado - Depois de se recuperar de uma contusão na panturrilha, envolver-se em uma discussão com Jorginho e ficar de fora do time desde a última partida do Bahia na Copa do Nordeste, no dia 6 de fevereiro, o atacante Souza foi convocado e vai para a partida contra o Maranhão.

Barroca relacionou 18 jogadores para o confronto e, além do Caveirão, o goleiro Douglas Pires também entrou na lista e será reserva de Omar.

O zagueiro Demerson e o atacante Ryder, que trabalham para recuperar a forma física, e Ávine, que se recupera de uma lesão na panturrilha, também estão fora do duelo. Toró e Pablo foram convocados pela primeira vez na temporada.

