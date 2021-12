Sem laterais para 2º jogo do Baiano, Soares pode fazer teste

O primeiro compromisso do Bahia no ano serviu também para mostrar o primeiro ponto fraco do time de Sergio Soares. Além da má partida, os laterais Raul e Railan ainda acabaram expulsos na derrota para o Conquista por 2 a 0.

Por se tratar de competições diferentes, os dois ainda podem jogar contra o Campinense, nesta quarta-feira, 4, às 19h, na Fonte Nova. Mas o comandante terá que fazer uma escolha: insistir na dupla titular que deixou a desejar ou já testar os substitutos para o duelo de sábado, contra o Jacobina, em Pituaçu.

O maior problema está na lateral-esquerda. Fora Raul, o único jogador da posição no elenco em condições de jogo é o garoto Carlos, recém-promovido para o time principal. Outra possibilidade para o técnico é recuar Bruno Paulista para o setor, já que o volante começou na base como ala canhoto.

A escassez no setor ficou evidente depois que Pará foi vendido para o Cruzeiro. O Bahia tentou trazer Gilson, que pertence à Raposa, para suprir a saída da revelação. A diretoria celeste rejeitou.

Nesta segunda, em entrevista coletiva, o diretor de futebol Alexandre Faria voltou a afirmar que o Tricolor não vai contratar outro atleta para a lateral-esquerda. "Continuamos com a mesma avaliação de antes da derrota. Não é porque perdemos que vamos mudar. Vamos observar o Carlos, dar chances para ele, porque é um garoto que vem treinando muito bem e agradando o nosso treinador", disse.

O dirigente, no entanto, não descarta a contratação no futuro. "Qualquer posição, seja a lateral, zaga, meio-campo, ataque, se surgir uma oportunidade boa no mercado, podemos contratar", afirmou. "Mas nossa avaliação é que não existe esse jogador no momento para a lateral, então vamos manter o planejamento", completou.



Encaminhado



Na lateral direita o problema para Sergio Soares é menor, já que Tony, que veio do Santa Cruz, é o substituto natural de Railan. Resta saber se isso vai acontecer já contra o Campinense ou só com o Jacobina.

Tony, aliás, substituiu Railan depois que o companheiro foi expulso no final do primeiro tempo contra o Bode. O garoto escorregou enquanto marcava o adversário e colocou a mão na bola para evitar o chute do atleta do Conquista. O pênalti resultou no segundo gol do jogo.

Já no fim do jogo, Raul recebeu dois amarelos e deixou a partida. Ele cometeu uma falta pela qual foi advertido e depois impediu a cobrança. Na súmula, o árbitro relatou insulto: "Você é palhaço", teria dito Raul.

