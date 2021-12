Sem laterais, Bahia realiza atividade no Fazendão

O técnico Gilson Kleina comandou mais um treino do Bahia na tarde desta terça-feira, 9, no Fazendão, já pensando no confronto contra o todo-poderoso Cruzeiro, líder do campeonato, na quinta, 11, às 20h30, no Mineirão. Treinador teve que colocar os laterais Railan e Guilherme Santos nos lugares de Diego Macedo e Roniery, vetados para o jogo por lesões nas coxas.

Os jogadores realizaram um treino físico no campo. Em seguida, tanto ataque quanto defesa ensaiaram jogadas de bola aérea - uma das formas que o tricolor mais faz gols no campeonato. Gilson também não poderá contar com Pará, Henrique, Kieza e Uelliton, que cumprem suspensão pelo terceiro amarelo.

A equipe que trabalhou em campo reduzido foi formada por Douglas Pires, Railan, Lucas Fonseca, Tite, Guilherme Santos, Fahel, Rafael Miranda e Léo Gago, Rafinha, Rhayer e Max.

