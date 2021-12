Sem K9, Bahia inicia preparação para enfrentar o Atlético-GO

Após o empate em casa com o Náutico, o elenco do Bahia voltou ao batente nesta quarta-feira, 12, e já iniciou a preparação para a partida contra o Atlético-GO, na próxima sexta, 14, às 21h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

A baixa na reapresentação foi o atacante Kieza (K9). O capitão e artilheiro do Esquadrão na temporada realizou tratamento por conta de uma pancada no tornozelo diante do Timbu. Ele desfalca o time na sexta.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos realizaram um trabalho regenerativo. Apenas os jogadores que não participaram da partida ou entraram no segundo tempo fizeram treinamento com bola no campo.

O atacante Maxi Biancucchi, que estava com dores na coxa, também foi ao gramado, porém, fez trabalho físico separado dos companheiros. O zagueiro Gabriel Valongo, também contundido, fez companhia ao argentino.

Liberados pelo DM

Sérgio Soares já pode contar com os jogadores Railan e Jacó. Recuperados de contusões, eles treinaram com bola no Fazendão. Já o lateral Adriano, que também se recuperou de lesão muscular, fez trabalho de recondicionamento físico na academia.

O Bahia embarca para Goiânia na quinta, 13, pela manhã. No final da tarde, a equipe faz o último treino antes do jogo, no Centro de Treinamento do Goiás.

adblock ativo