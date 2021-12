Sem jogo no fim de semana, Bahia treina no Fazendão

Como teve antecipada a partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia não entra em campo neste final de semana. No entanto, os atletas não tiveram folga e pegaram no batente na manhã deste domingo, 4, visando a preparação para o duelo contra o Atlético-PR na quarta-feira, 7, em Curitiba.

O técnico Cristóvão Borges comandou um treino tático e testou algumas opções no time titular para enfrentar o Furacão. Fahel, que havia reclamado de dores no tornozelo, participou normalmente das atividades e vai brigar para garantir a posição com o garoto Feijão.

Souza e Obina disputam a vaga de referência na frente e o Caveirão saiu em vantagem começando entre os titulares neste domingo. No entanto, como fez nas últimas rodadas, o comandante tricolor deverá divulgar o time momentos antes da bola rolar.

Com o departamento médico vazio, todos os atletas participaram das atividades com bola. A única exceção foi o lateral direito Angulo, que ficou na academia fazendo trabalho muscular.

O elenco se reapresenta na manhã desta segunda, 5, para o último treino em Salvador antes de embarcar para Curitiba.

Baixas - Duas ausências já estão confirmadas para o confronto. O atacante Fernandão, que pertence ao time paranaense, não poderá entrar em campo por forças contratuais, assim como o meia Anderson Talisca, punido com quatro jogos de suspensão pelo STJD por conta de um lance contra a Ponte Preta em que atingiu o rosto do adversário.

