Sem Jackson, Bahia repete escalação nesta quarta-feira

Havia a expectativa pela reincorporação do zagueiro Jackson à equipe titular para a partida de quarta-feira, 29 – a abertura das quartas de final da Copa do Nordeste, contra o Sergipe, às 21h45, em Aracaju – mas o jogador não deve mesmo ir a campo e o a escalação do Bahia será igual àquela que derrotou o Fortaleza na última partida da fase de grupos.

Jackson, que sofreu com uma inflamação no joelho e não atua há quase um mês, trabalhou apenas a parte física nesta segunda, 27. O novo objetivo é deixá-lo apto para o jogo de volta diante do Gipão, domingo, na Arena Fonte Nova.

A atividade desta segunda não contou com os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no domingo, pelo Baianão. Somente reservas viajaram para Guanambi, onde o Tricolor ficou no 0 a 0 com o Flamengo local. Ou seja, o técnico Guto Ferreira pôde treinar sua equipe principal completa no Fazendão – antes, no auditório do centro de treinamento, mostrou um vídeo com lances do Sergipe.

O time foi armado para um coletivo com Jean, Eduardo, Tiago, Éder e Matheus Reis; Edson, Juninho e Régis; Allione, Zé Rafael e Hernane. Como ocorreu diante do Fortaleza, na quarta-feira passada, os desfalques seguem sendo Jackson e o lateral esquerdo Armero, este servindo à seleção colombiana nas Eliminatórias para a Copa de 2018.

Respectivos substitutos, Éder e Matheus Reis tentam compensar a falta de maior experiência – Éder tem 21 anos e Matheus, 22 – com vigor físico e consciência tática. Adaptado ao esquema de Guto Ferreira, Éder já realizou 11 partidas em 2017. Apenas Diego Rosa (13), Juninho (12) e Zé Rafael (12) disputaram mais jogos. Matheus Reis, entretanto, participou só de quatro embates.

Mais tarde

Atendendo a pedido do canal Esporte Interativo, detentor dos direitos de transmissão das partidas da Copa do Nordeste, a CBF anunciou nesta segunda a mudança do horário de Bahia x Sergipe. O jogo, que seria às 16h deste domingo, passou para as 19h, na Fonte.

Fratura encosta João Paulo por 45 dias

O atacante João Paulo sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito e terá de passar por uma cirurgia para fixação com um parafuso. O prazo para recuperação é de 30 a 45 dias.

O jogador, emprestado pelo São Paulo, tem contrato com o Esquadrão apenas até o mês de maio.

