Sem Hernane, Bahia mantém preparação para o clássico

Não foi no treino desta terça-feira, 26, que o técnico Doriva pôde contar com Hernane. O atacante segue se recuperando de uma lesão no pé, sofrida na partida contra o Santa Cruz, pelas semifinais da Copa do Nordeste, e ficou de fora da atividade feita pelo elenco tricolor, no campo do Fazendão.

A expectativa é que o Brocador se junte ao elenco nesta quarta, 27, quando ocorrerá treinamentos em dois turnos. O zagueiro Gustavo, o volante Yuri e o atacante Mário, que se recuperam de cirurgia, também foram desfalques.

Após os trabalhos físicos nos últimos dias, os jogadores tocaram na bola pela primeira vez essa semana. Doriva dividiu o elenco em três equipes e utilizou o campo para uma atividade tática.

O Bahia encara o Vitória no próximo domingo, 1º de maio, no Barradão, em partida válida pela final do Campeonato Baiano.

