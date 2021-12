Sem Hernane, Bahia inicia preparação para jogo contra Paraná

Os atletas do Bahia se reapresentaram no Fazendão na tarde desta segunda-feira, 22, após vitória por 3 a 0 contra o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC.

O técnico Guto Ferreira iniciou a semana de preparação com um treino tático com bola, em campo reduzido, visando o jogo contra o Paraná no sábado, 27, na Arena Fonte Nova.



O atacante Hernane e o lateral esquerdo Moisés fizeram um trabalho na fisioterapia por conta de cansaço muscular, mas a condição física deles não preocupa.

O Bahia subiu para 8ª colocação após vencer o Avaí. Com o resultado, o Tricolor chegou a 28 pontos e ficou a 5 cinco de distância do G-4.

