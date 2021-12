Sem Hernane, Bahia faz treino tático no Fazendão

O técnico do Bahia, Guto Ferreira, comandou um treino tático nesta quarta-feira, 26, no Fazendão, em Salvador, e testou a provável equipe que deve enfrentar o Ceará no sábado, 29, às 16h (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova, pela 33ª da Série B.

Durante a atividade, o treinador não contou com o atacante Hernane, que foi poupado por conta de um incômodo muscular na coxa, mas não deve desfalcar o time . Já o lateral-esquerdo Moisés, r ecuperado de lesão, foi a campo e treinou com bola.

Para o duelo, Guto Ferreira não vai contar com o volante Luiz Antonio e o atacante Misael, s uspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O elenco volta a treinar na tarde desta quinta, 27, às 15h, no Fazendão.

adblock ativo