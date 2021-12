Sem Hélder, Jorginho comanda treino técnico no Bahia

Com dores no pé, o volante Hélder não participou do trabalho de posse de bola que o técnico Jorginho comandou na manhã desta terça-feira, 8, no Fazendão.

Poupado pelos médicos do clube, o meio campista apenas correu em volta do gramado, na companhia do jovem das divisões de base Anderson Talisca, que se recupera de uma tendinite.

Na atividade desta terça, Jorginho deu uma trégua nos trabalhos físicos e dividiu o elenco em três grupos para um movimentado mini-coletivo em que a manutenção da posse de bola foi bastante exigida dos atletas.

Já o lateral-esquerdo Ávine e o meia Gabriel treinaram mais uma vez na academia de musculação do clube. Os goleiros Marcelo Lomba, Omar e Douglas Pires participaram de um trabalho de fundamentos.

Pela tarde, o elenco tricolor participou de uma aula de hidroginástica num grande clube de Salvador. O grupo volta ao batente nesta quarta-feira, 9.

