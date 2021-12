Sem Hélder e Jussandro, Bahia aprimora fundamentos

Enquanto a bola rola pelo segundo dia consecutivo na Copa das Confederações, o elenco do Bahia segue com a sua intertemporada no Fazendão.

Na manhã deste domingo, 16, em atividade realizada debaixo de chuva, o técnico Cristóvão Borges não pôde contar com o lateral-esquerdo Jussandro e nem com o volante Hélder.

Hélder segue em tratamento para curar as dores no tornozelo esquerdo e Jussandro foi poupado por ter sentido um incômodo muscular na coxa direita.

O treinador tricolor aplicou um trabalho de troca de passes curtos, médios e longos. Os jogadores também aprimoraram os fundamentos de finalização, de cruzamento, de cabeceio e de defesa.

O meia Marquinhos e os zagueiros Démerson e Rafael Donato, ainda em recuperação de lesões, fizeram um treino físico. Juntamente com Fahel, que passou por uma cirurgia no dente, o trio deve ser incorporado ao grupo na manhã desta segunda-feira, 17.

