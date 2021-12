Sem habilitação, Kieza é autuado em blitz da Transalvador

Kieza, definitavamente, enfrentou uma maré de azar neste fim de semana. Após ser expulso no Ba-Vi, e criticado por torcedores, ele foi autuado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) por estar dirigindo sem carteira de habilitação na madrugada do domingo, 5, em uma blitz no Imbuí, em Salvador.

Segundo a Transalvador, Kieza apresentou um amigo que possuía a carteira de habilitação, e conduziu o veículo com o jogador. O jogador ainda realizou o teste do bafômetro, e não foi encontrado nenhum traço de álcool no atacante.

Alguns motoristas reconheceram o atacante do Bahia e ainda brincaram com o dia azarado do jogador. Um motorista habilitado dirigir sem a carteira é considerada infração leve, e o jogador vai ter que pagar uma multa.

