Sem Gustavo, expectativa pela estreia de Fonseca aumenta

A carência da zaga Tricolor parece mesmo longe de terminar. O setor, que já sofreu nove gols em 12 jogos oficiais, começou o ano com Gustavo, de 34 anos, como sua única referência. Os demais candidatos, Éder, Robson e Dedé, são garotos saídos há pouco tempo da base.

Mas eis que o veterano - que foi poupado de apenas uma partida no ano - sofreu grave lesão num ligamento do joelho esquerdo no último Ba-Vi. Gustavo terá que passar por cirurgia, e ficará afastado por pelo menos seis meses. Com o incidente, o peso de liderar a defesa tricolor cai agora todo em cima de quem, em teoria, foi contratado para dividir o fardo com Gustavo: Lucas Fonseca, de 30 anos.

A cobrança sobre Lucas pode começar já no domingo, 20, quando o Esquadrão encara o Bahia de Feira, em Senhor do Bonfim, às 16h, pelo duelo de ida das quartas de final do Campeonato Baiano.

Contratado há cerca de 20 dias, o zagueiro foi regularizado e vem treinando normalmente em campo desde o início desta semana. O problema é que Lucas vem de um longo período de inatividade: sua última partida foi no dia 31 de outubro, pela liga chinesa.

Nesta sexta-feira, 18, o técnico Doriva deve comandar um coletivo para definir a equipe que pega o Tremendão. Ainda que Lucas não estreie no domingo, a presença dele no jogo seguinte, contra o Santa Cruz, na quarta-feira, às 21h45, na Fonte Nova, já está praticamente definida.

Por enquanto, Lucas prefere se manter o mais discreto possível. Procurado na quinta, 17, pela reportagem para falar sobre a responsabilidade que assume após a lesão de Gustavo, o zagueiro disse, através da assessoria do clube, que não quer dar entrevistas até estrear.

Na sua apresentação, há cerca de 15 dias, porém, ele já deu uma ideia do que acha do status de referência: "Para mim, não é um jogador que tem que puxar os outros dez. O importante no futebol é que todo mundo tenha o mesmo foco e busque junto o sucesso".

Quanto a Gustavo, ainda não há previsão para que a cirurgia seja realizada. O jogador segue em Salvador, fazendo fisioterapia.

Reforços para a zaga

Na quarta, 16, após o empate em 0 a 0 com o Globo-RN, pelo jogo de ida da 1ª fase da Copa do Brasil, o próprio técnico Doriva, ao comentar a lesão de Gustavo, cobrou da diretoria um bom reforço para a zaga: "Temos essa carência, e infelizmente houve a lesão. Era um jogador que vinha melhorando a cada jogo, então a gente lamenta. Vamos precisar de um reforço. A diretoria vai trabalhar o mais rápido possível para ter um atleta de ponta para substituir Gustavo".

Na quinta, os atletas que jogaram em Ceará-Mirim receberam folga. Os demais realizaram uma atividade técnica no Fazendão. Para o domingo, Doriva pode ter o retorno dos laterais esquerdo João Paulo e Moisés. Além deles, votam Feijão e Edigar Junior, poupados do jogo pela Copa do Brasil.

Também na quinta, o atacante Henrique foi apresentado no Fazendão. O jogador também se colocou à disposição do técnico para domingo: "Vinha treinando lá no Atlético-MG e estou pronto para jogar. Só depende do técnico", disse.

O atacante, de 22 anos, lamentou ter ficado de fora do Ba-Vi do último domingo: "Vi que vários jogadores estavam machucados. Uma pena que não estava regularizado. Se estivesse, já ia me colocar à disposição para aquele jogo".

O outro reforço do time para o ataque, Thiago Ribeiro, confirmado na quinta, só deve chegar a Salvador na segunda-feira, quando será apresentado no Fazendão.

