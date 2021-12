Sem Guilherme, Pará é testado e deve ser titular no Ba-Vi

Depois de ter sido substituído no primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano, o lateral-esquerdo Guilherme Santos saiu do gramado reclamando de dores na coxa e passou a ser dúvida para o próxima partida. E nesta quarta-feira, 9, a confirmação: o atleta sofreu uma lesão de grau 2 e está vetado para a decisão.

Com isso, o jovem Pará treinou entre os titulares e deve assumir a posição no duelo do próximo domingo, 13, no estádio de Pituaçu. Raul e Hélder também brigam pela posição.

Se Guilherme Santos vai desfalcar a equipe por conta de lesão, Anderson Talisca e Maxi Biancucchi, que não participaram das atividades na terça, 8, com cansaço muscular, treinaram normalmente nesta quarta, e não serão problemas para o Ba-Vi.

No coletivo, realizado na tarde desta quarta, o técnico Marquinhos Santos dividiu o grupo e fez um trabalho em campo reduzido para aprimorar a posse de bola e corrigiu o sistema defensivo.

Os atletas se reapresentam nesta quinta, 10, às 16h, para dar sequência à preparação para o confronto decisivo do próximo domingo.

