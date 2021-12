Sem Galhardo e Hélder, Bahia prioriza trabalho técnico

O Bahia voltou a treinar nesta quarta-feira, 12, visando o duelo diante do Vitória da Conquista, no domingo, 16, no estádio Lomanto Júnior.

O treinador Marquinhos Santos comandou uma atividade técnica em que os jogadores trabalharam a saída de bola, com cruzamentos na área e finalizações.

Com conjuntivite, as únicas baixas do treino foram o volante Hélder e o lateral Galhardo. Além da infecção no olho, o ala direito também se recupera de uma entorse no tornozelo.

Já o meia Wangler, recuperado de uma pubalgia, realizou um treino de recondicionamento físico na academia do clube. O elenco tricolor retorna à atividade nesta quinta, 13.

