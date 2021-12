Sem folga, Bahia treina forte nesta sexta de Carnaval

Fora da Carnaval de Salvador, o elenco do Bahia segue trabalhando firme de olho na sequência do Campeonato Baiano. Na manhã desta sexta-feira, 28, o elenco se reapresentou para uma bateria de atividades no Fazendão.

Enquanto os jogadores de linha realizaram um trabalho físico na academia, os goleiros seguiram para o gramado para trabalhar os fundamentos da posição com os preparadores do clube A única exceção foi Omar, que permaneceu na academia por ainda sentir dores no pulso esquerdo.

Com todo o elenco no gramado, o técnico Marquinhos Santos comandou um treino tático e observou os atletas em campo, corrigindo diversas vezes a saída de bola e a transição da defesa para o ataque.

Além do goleiro, a outra baixa nas atividades foi o volante Wilson Pittoni, que passou a manhã no departamento médico tratando da lesão na coxa esquerda. O retorno do paraguaio está previsto para 10 dias. Por outro lado, Rhayner se recuperou de uma virose e participou de toda a atividade.

O elenco tricolor retorna ao batente na manhã deste sábado, 29, às 9h. O Bahia entra em campo somente na próxima quarta-feira, 5, às 21h50, contra o Galícia no estádio de Pituaçu.

