Sem folga: Bahia não atua, mas treina firme

Mesmo sem atuar no fim de semana, nada de folga no Fazendão. O técnico Marquinhos Santos aproveitou a "brecha" na agenda para intensificar as atividades e melhorar a preparação do Bahia para a sequência do Campeonato Baiano.

Depois da dupla jornada de treinos na sexta-feira, 14 - físico pela manhã e técnico pela tarde - o elenco tricolor se reapresentou na manhã deste sábado, 15, para mais uma bateria de trabalhos físicos intensos.

Os atletas cumpriram o roteiro de atividades dos preparadores Anderson Gomes e Leonardo Cupertino, inciando com exercícios de tração no elástico, seguido de treino de corrida com obstáculos e tiros de curta distância.

Na sequência, o grupo foi dividido em três equipes e participou de uma atividade de posse de bola, organizada pelo auxiliar técnico Marcelo Serrano.

Os únicos que não participaram do treino com o grupo foram os goleiros Marcelo Lomba, Omar e Douglas Pires, que aprimoraram os fundamentos da posição com os preparadores da equipe.

Além deles, o lateral Galhardo, recém-curado de lesão, trabalhou no CT, mas somente correu em volta do gramado. Já Guilherme Santos, permaneceu no departamento médico do clube.

Como já atuou nesta rodada do Baianão na quarta-feira e não está na fase de mata-mata da Copa do Nordeste, o próximo compromisso do Bahia será somente na próxima quarta-feira, 19 . No entanto, o elenco se reapresenta neste domingo, 16, às 9h, para retomar o batente e dar sequência aos treinamentos para o torneio estadual.

adblock ativo