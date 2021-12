Sem folga: Bahia aproveita feriado para testar equipe titular

Os jogadores do Bahia não tiveram folga no feriado desta sexta-feira, 15. O elenco se apresentou no CT do Fazendão para mais um dia treinos preparatórios para a partida de domingo, 17, contra o vice-líder Palmeiras, na Arena Fonte Nova, pela 33° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No primeiro momento, os jogadores realizaram um aquecimento com bola no centro do gramado. Depois, utilizando apenas um das traves, a comissão técnica orientou o grupo durante uma atividade de troca passes, movimentação ofensivas, cruzamentos e finalizações.

Já na segunda parte do trabalho, a comissão separou a provável equipe titular e promoveu mais uma atividade tática. Por fim, um grupo de atletas ainda aprimorou cobranças de faltas.

Como durante toda a semana, os únicos desfalques do Tricolor no treino, foram o volante Elton e o meia-atacante Marco Antônio, que se trataram no departamento médico do clube.

