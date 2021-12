Sem Feijão, Bahia treina e viaja para enfrentar o Joinville

A forte chuva que atingiu Salvador na manhã desta segunda-feira, 29, não impediu o técnico Guto Ferreira de realizar um trabalho de aperfeiçoamento de bola parada com a equipe titular do Bahia.

A única baixa foi o volante Feijão. Vetado pelo departamento médico, ele ficou de fora do treino. No sábado, 27, o jogador levou uma cotovelada na cabeça, no triunfo sobre o Paraná. Além de Feijão, João Paulo Queiroz e Luisinho também não participaram da atividade com bola e fizeram apenas musculação.

O próximo duelo será nesta terça, 30, às 19h15, contra o Joinville, fora de casa, em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão está na 6ª colocação da competição e a três pontos do G-4.

Após o treino, o elenco tricolor viajou no início da tarde para Santa Catarina.

adblock ativo