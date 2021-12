Sem espaço, volante encaminha saída do Bahia

Bastante utilizado no time principal do Bahia, o volante Ramon, de 23 anos, pode estar de saída do Tricolor. O atleta estaria negociando sua transferência para o América-MG, segundo informações da imprensa mineira.

O jogador já acertou bases salariais com a equipe de Belo Horizonte, e depende apenas de detalhes burocráticos para firmar o negócio com o Coelho, de acordo com a Rádio Itatiaia, de Minas Gerais.

Contratado pelo Esquadrão na temporada passada, junto ao Internacional-RS, por empréstimo, o atleta se destacou pelo time sub-23 do clube na disputa do Campeonato Baiano, e acabou promovido ao elenco profissional, onde não conseguiu grandes atuações, apesar de muitas oportunidades.

Para a posição do atleta, o Tricolor trouxe três novos jogadores nesta temporada. São eles; Pablo Roberto, Jonas, e Matheus Galdezani. Além de negociar a contratação do também volante Lucas Aráujo, do Grêmio. Pelo Tricolor, Ramon disputou 27 jogos e marcou dois gols.

