Sem espaço no Cruzeiro, Rafael Donato está de volta ao Bahia

Após quase um ano de sua ida para o Cruzeiro, o zagueiro Rafael Donato está de volta ao Bahia. Nome essencial para a conquista do campeonato Baiano do ano passado, tendo marcado gols importantes para a conquista tricolor, ele chega nesta quinta-feira, 18, a Salvador para fazer exames e assinar com o clube.

A saída dele do Cruzeiro acontece, sobretudo, por falta de espaço. O time mineiro contratou o zagueiro Dedé, ex-Vasco. Reserva, Donato passaria a ser cada vez menos escalado na equipe.

Rafael Donato tem como ponto forte a jogada aérea no ataque. Coloca-se bem e usa seu 1,93 m e bom impulso para marcar gols. Fez seis no 1º semestre de 2012: dois pela Copa do Brasil e quatro pelo Campeonato Baiano.

Segundo informações do site oficial do Cruzeiro, o jogador estava treinando normalmente no clube e está em forma. O time mineiro possui 50% dos direitos econômicos do atleta que firmou contrato com o clube no ano passado até 2017.

Centroavante - O anúncio da contratação foi feita pelo presidente Marcelo Guimarães Filho em entrevista a uma emissora de rádio. O dirigente também disse que o clube ainda procura por um centroavante.

Com o veto de Souza para o restante do Estadual, o plano é trazer o novo atacante antes do fim dos prazo de inscrições para o torneio, no dia 24. Na entrevista, Marcelo Guimarães não chegou a comentar nomes para a posição.

