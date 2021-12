Sem espaço no Bahia, Brinner volta para o Botafogo

Pouco utilizado por Jorginho no começo do ano, e atualmente escanteado também por Joel Santana, o zagueiro Brinner já não é mais jogador do Bahia.

Nesta segunda-feira, 29, o clube anunciou a quebra de contrato com o jogador, que retorna para o Botafogo, clube que o havia disponibilizado por empréstimo ao tricolor.

Titular apenas nos jogos contra o Ceará, pela Copa do Nordeste, e contra o Vitória da Conquista, pelo Campeonato Baiano, Brinner teve poucas oportunidades no Bahia, mas não agradou.

Em janeiro, quando da sua chegada ao Esquadrão, o zagueiro chegou a afirmar que buscaria se firmar no Bahia para conseguir volta ao Botafogo. Declaração que irritou a torcida tricolor.

Com a saída do defensor, o elenco do Bahia agora conta com os zagueiros Titi, Danny Morais, Demerson, Rafael Donato e Diego.

adblock ativo