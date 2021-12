Sem Eduardo, Wellington Silva pode ganhar chance no Bahia

Última rodada do Brasileirão e com quatro atletas suspensos – Zé Rafael, Feijão, Mendoza e Eduardo. O problema de Carpegiani para escalar os 11 iniciais contra o São Paulo, no próximo domingo, 3, pode significar sorte para o lateral-direito Wellington Silva, que não joga uma partida oficial há sete meses.

Durante o ano, Eduardo foi titular absoluto e atuou em quase todos os jogos do Bahia no Brasileirão. No total, foram 35 das 37 partidas possíveis. Punido pelo terceiro amarelo, Eduardo abre vaga para Wellington jogar justamente na última partida do ano.

O defensor chegou ao time no início do ano, mas fez apenas três partidas com a camisa do Tricolor – todas como titular pelo Baianão. Depois, sofreu lesão no joelho e não conseguiu mais atuar em 2017. Por causa disso, ainda precisou passar por cirurgia.

Recuperado, o jogador pode iniciar uma partida como titular pela primeira vez desde 5 de abril, quando atuou por 90 minutos contra o Atlântico, pelo Campeonato Baiano.

Porém, nas duas únicas vezes em que Eduardo não atuou pelo Brasileiro, na rodada 17 e 26, ele foi substituído, respectivamente, pelo lateral Régis Souza, que já deixou o time, e o zagueiro da base Everson, improvisado no setor.

Wellington vinha numa sequência de cinco partidas ficando como opção no banco de reservas da equipe baiana. No entanto, por opção do técnico Paulo Carpegiani, ele sequer foi relacionado entre os 23 na derrota por 1 a 0 diante da Chapecoense, no último domingo, na Arena Fonte Nova.

Wellington Silva briga por uma vaga com o zagueiro Éder, que já substituiu Eduardo na função nesta temporada.

Time volta aos trabalhos

Depois do revés contra a equipe e Chapecó, o time de Carpegiani se reapresenta nesta terça, 28, às 15h, no Fazendão. Sem poder contar com três titulares, a semana servirá para o comandante do Tricolor testar os possíveis substitutos para enfrentar o São Paulo no próximo domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

adblock ativo