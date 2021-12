Sem Éder, Bahia finaliza preparação na Fonte para enfrentar o Coritiba

Sem contar com o zagueiro Lucas Fonseca e o lateral Eduardo, o Bahia pode ganhar mais um desfalque para a partida contra o Coritiba neste sábado, 30, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em um treino realizado nesta sexta-feira, 29, no palco do jogo, o elenco do Bahia finalizou a preparação para a partida sem o zagueiro Éder, que se recupera de uma virose e é dúvida para o jogo.

O técnico Preto Casagrande dedicou o último treino para ajustar a provável equipe titular. Foram testadas faltas laterais, frontais, escanteios e jogadas ensaiadas, trabalhando as partes defensivas e ofensivas. No final do treino, o grupo participou de um treinamento recreativo, o tradicional "rachão".

O zagueiro Éder, provável substituto do lateral Eduardo, suspenso, foi liberado das atividades por conta da virose. O clube aguarda a recuperação do atleta. Éverson, zagueiro revelado na base do clube, foi improvisado na posição.

Tudo pronto #ÚltimoTreino #SemanaCoritiba 📸 @felipeoliveirafotografo 🔵🔴⚪️ #BBMP Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia 🔵🔴⚪️ (@ecbahia) em Set 29, 2017 às 9:36 PDT

Lista

O Bahia divulgou a lista de relacionados com a presença de Éder. As ausências ficam por conta do zagueiro Lucas Fonseca e do lateral Eduardo, suspensos. Além da dupla, o zagueiro Jackson, o volante Renê Júnior e os laterais Armero e Wellington Silva seguem em tratamento. Confira:

Goleiros: Anderson, Jean e Rafael Santos

Laterais: Juninho Capixaba e Matheus Reis

Zagueiros: Éder, Everson, Rodrigo Becão, Thiago Martins e Tiago

Meio-campistas: Allione, Edson, Feijão, Ferrareis, Juninho, Matheus Sales, Régis, Vinicius e Zé Rafael

Atacantes: Edigar Junio, Hernane, Mendoza e Rodrigão

