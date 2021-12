Sem Danny Morais, Jorginho testa Lucas Fonseca na zaga

A fisgada na coxa que o zagueiro Danny Morais sentiu no treino da última quarta-feira, 21, tirou o jogador das atividades desta quinta-feira, 22, no Fazendão.

Sendo assim, Jorginho voltou a dar oportunidade para Lucas Fonseca. O defensor, que havia sido titular no jogo contra o Cruzeiro, treinou entre os titulares e formou a zaga com Titi. A dupla retorna ao time depois de ter cumprido suspensão no duelo contra a Ponte Preta.

Danny Morais ainda será reavaliado para saber se terá condições de ir a campo no domingo, 25, quando o Bahia receberá o Náutico em Pituaçu, pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Bate-papo e posicionamento - Antes de comandar o treino, o técnico Jorginho reuniu todo o grupo de jogadores no gramado e teve uma conversa que durou cerca de 15 minutos. Em seguida, o treinador convocou os atletas considerados titulares e promoveu ajustes no posicionamento.

Sem poder contar com Neto, suspenso, o treinador lançou mão de Fabinho na lateral direita. Se não fizer nenhuma alteração para o jogo contra o Timbu, Jorginho deverá mandar a campo time formado por Marcelo Lomba; Fabinho, Lucas Fonseca, Titi e Jussandro; Fahel, Diones, Hélder e Zé Roberto; Gabriel e Souza.

O comandante do Esquadrão volta a comandar novo treino às 15h30 desta sexta-feira, 23. No sábado, o elenco tricolor encerra a preparação, em atividade marcada para começar às 9h.

adblock ativo