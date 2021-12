Sem Cícero, Santos pega o Bahia em Feira de Santana

O Santos ficou mais fraco para enfrentar o Bahia, e também para a sequência da temporada, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, com a venda de Cícero ao Fluminense, nesta quarta. O volante formou a dupla de ataque com Gabriel no treino técnico pela manhã, no CT Rei Pelé, e estava escalado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, mas, no começo da tarde, só entrou no ônibus que levou o time para embarcar com destino a Salvador para se despedir dos companheiros.

Anderson Carvalho foi chamado às pressas para completar a delegação. A direção santista confirmou a negociação sem revelar o quanto vai receber pela liberação de Cícero, cujo contrato terminaria em 31 de dezembro deste ano.

Oswaldo de Oliveira usou de todas as suas forças para não perder Cícero, que ele julga ser um jogador completo, com qualidade até para jogar na seleção brasileira. Nas primeiras investidas do Fluminense para levar o volante de 29 anos para as Laranjeiras, o treinador disse que já havia perdido Montillo e não imaginava o Santos sem Cícero.

Depois de o jogador ter sido atendido pela direção no pedido para não ser escalado diante do Flamengo, no último domingo, para não estourar o limite de sete jogos e ficar impossibilitado de trocar de clube, o treinador chegou a acreditar ter convencido os integrantes do Comitê de Gestão a dar o aumento de R$ 150 mil e a antecipar a renovação do contrato de Cícero, que passaria a ganhar R$ 500 mil por mês. A caminho do ônibus, nesta quarta, Oswaldo de Oliveira, sorridente, disse apenas uma frase sobre o jogador. "Por mim, Cícero está escalado e joga".

Sem Leandro Damião, Thiago Ribeiro e Stefano Yuri, que estão no departamento médico, Oswaldo de Oliveira deve escolher Diego Cardoso para ser o companheiro de ataque de Gabriel. A outra opção é Victor Andrade, que teve fraco desempenho diante do Flamengo. O treinador reforçou o meio de campo com a escalação de três volantes - Alan Santos, Renato e Arouca - para que Cicinho atue quase que como um atacante pela direita. O zagueiro Neto será o substituto de David Braz, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

