Sem chance no Fla, Feijão retorna ao Bahia

Sem conseguir segurar a felicidade, o volante Feijão, que havia sido emprestado ao Flamengo no início do ano, escreveu na tarde desta quarta-feira, 16, no Facebook: "Estou voltando para o meu Bahia".

Assim, estragou a surpresa da diretoria tricolor, que pretendia anunciar o retorno via SMS, dando prioridade aos associados. Como o jogador não vinha tendo chances, o Bahia pediu que ele voltasse. O atacante Rafinha, que pertence ao Fla, segue no Esquadrão.

Nesta quarta, o lateral Roniery chegou ao Fazendão e fez exames. Assim como o atacante Henrique, que aguarda o resultado para assinar contrato.

