Sem chance de Libertadores, Douglas avalia: "Gosto amargo"

Durante todo o campeonato, uma das peças de destaque do Bahia foi, sem dúvida, o goleiro Douglas. Com o Brasileirão chegando ao fim, o arqueiro tricolor fez uma avaliação acerca do ano da equipe baiana. Infelizmente, o objetivo principal que era conquistar a vaga na tão sonhada Libertadores não foi alcançado.

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quinta-feira, 6, no Fazendão, Douglas falou sobre a frustração, por parte do Tricolor, em não ter conseguido o acesso à competição continental na próxima temporada. No entanto, ele acredita que, apesar de não chegar na meta, o desempenho do clube durante a temporada foi satisfatório.

"Olhando de uma forma geral, acredito que o Bahia, em vários aspectos, cresceu, não só no número de sócios, na arrecadação, de número de torcedores no estádio. Acredito que, esse ano, a gente atingiu níveis mais altos de competitividade. Num momento na competição, a gente era um dos times de melhor desempenho e resultado. Esse ano, a gente não brigou na parte de baixo da tabela, apesar do nosso segundo turno não ser bom. O final do ano tem sido de gosto amargo, porque a gente esteve muito próximo e teve muitas chances de conseguir algo inédito, não só para o Bahia, mas para o futebol nordestino, e temos que assumir que não fomos competentes, não conseguimos aproveitar as oportunidades, por isso que hoje nossa torcida, em parte, se encontra frustrada, como a gente também, por não ter mantido alto nível de competitividade, que nos daria uma possibilidade de brigar por uma competição ainda maior", disse.

Para o goleiro Douglas, a consistência do Esquadrão durante a Série A tem nome e sobrenome. Além do bom desempenho, o comandante tricolor tem se destacado por seus posicionamentos fora das quatro linhas do gramado.

"Sou um admirador da pessoa do Roger, e acredito que esse prêmio está sendo dado para uma pessoa que o merece. Parabéns ao Roger, e parabéns ao Bahia pelas suas ações. Independentemente dos momentos ruins e bons, o Bahia sempre manteve seu posicionamento diante dessas causas, e isso é muito importante. Fico feliz pelo Roger e pelo clube que eu represente, e que ele continue assumindo o seu posicionamento dentro da sociedade", congratulou.

Por fim, em momentos antagônicos na competição, Bahia e Fortaleza se enfrentam em duelo de tricolores que fecha a última rodada do Brasileirão Série A. De um lado, o Leão do Pici, comandado por Rogério Ceni, possui a sexta melhor campanha do segundo turno, enquanto o Esquadrão fica apenas com o décimo quarto aproveitamento.

"Estou muito animado para esse jogo, porque sei que vai ser um jogo grande, de alto nível, porque o Fortaleza vem em um segundo turno de crescente, a torcida está animada, acredito que vá lotar o estádio, e não vai ser diferente do nosso objetivo ontem. Vai ser um jogo que, acredito que nosso grupo, pela experiência, sabe que vai ser dificílimo, porque é um time que vai querer vencer, joga para frente. Eu me animo com esses desafios. Acho que a gente tem condição de fazer um jogo de alto nível, um jogo de consistência defensiva boa,de coragem e personalidade, para que a gente possa superar o Fortaleza lá dentro, porque ainda é possível atingir a melhor colocação do Bahia", projetou.

