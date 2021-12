Sem Ávine, Bahia treina antes de embarque para Recife

O Bahia fez o seu último treino na manhã desta segunda-feira, 27, antes de embarcar para Recife, onde enfrenta o Santa Cruz na terça-feira, 28, no estádio do Arruda, às 19h30, pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão.

O lateral Ávine participou apenas de trabalho físico na sala de musculação e será poupado da partida. O jogador voltou a atuar pelo Bahia na vitória sobre o Paysandu na última quarta-feira, 22, pela Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, após quase três anos sem jogar.

No treino desta segunda, Sérgio Soares, técnico do Tricolor, comandou um coletivo com pausas para ajustes táticos de posicionamento dos atletas em campo. Além disso, o grupo dedicou parte do tempo da atividade para as finalizações.

A delegação tricolor almoçou no Fazendão e seguiu para o aeroporto nesta tarde para embarcar para a capital pernambucana.

O Bahia deve entrar em campo na partida contra o Santa Cruz com Douglas Pires; Adriano, Thales, Jailton e Marlon; Yuri, Souza, Eduardo e Tiago Real; Maxi Biancucchi e Kieza.

adblock ativo