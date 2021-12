Sem atuar, zagueiro deixa o Bahia e retorna para o Corinthians

Não deu tempo nem de estrear pelo Bahia e o zagueiro Marllon já voltou para o seu clube de origem. Na tarde desta segunda, 12, o Tricolor comunicou o retorno do atleta ao Corinthians.

"O Corinthians, detentor dos direitos federativos, solicitou o retorno do atleta conforme previsão contratual", disse o Bahia, por meio de comunicado oficial no site, que também agradeceu ao jogador pelos serviços prestados neste período.

O defensor estava no Esquadrão desde julho deste ano, mas não chegou a atuar oficialmente pela equipe baiana. Marllon, que possui contrato até 2021 com o Timão, já realizou 11 partidas nesta temporada e segue inscrito no elenco que está disputando a semifinal da Copa Sul-Americana.

Agora, o treinador Roger Machado passará a contar com apenas quatro nomes para a posição: Juninho, Lucas Fonseca, Ernando e Xandão. Ernando se recupera de uma cirurgia na coluna e Ignácio foi integrado ao time de transição (sub-23).

