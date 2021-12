Sem atuar pelo elenco principal, atacante Gustavo é vendido pelo Bahia

Em comunicado na tarde desta segunda-feria, 6, o Esporte Clube Bahia anunciou a venda do atacante Gustavo Custódio para o Incheon United, da Coreia do Sul.

O jogador, que gerou certa expectativa na torcida após boas apresentações no extinto elenco sub-23, que atuou pelo Campeonato Baiano, deixa o clube sem atuar pelo elenco principal do tricolor. De acordo com o clube, o time asiático pagou R$ 2,2 milhões por 80% do atleta, que chegou sem custos ao Tricolor.

Com 22 jogos e três gols marcados no time de transição, o atacante chegou ao clube no fim de 2019 após se destacar atuando pelo Jequié, no Baianão do ano passado. Natural de São Paulo, o atleta de 23 anos também possui passagens pelo Grêmio Osasco, Audax, Nacional-AM e pelo Guarulhos antes de chegar ao Esquadrão.

