Sem atacante, Allione é testado como titular em treino

Na reta final da preparação para enfrentar o Fortaleza, na quinta-feira, 26, no Castelão, pela Copa do Nordeste, Guto Ferreira fez mais testes na equipe no treino de na tarde desta segunda, 23, no Fazendão.

Sem Edigar Junio, que vai ficar de fora por até 45 dias após lesão no pé, o treinador testou o argentino Allione atuando aberto por uma das pontas. Na outra, jogou Zé Rafael, com Régis pelo meio.

Outra novidade foi o retorno de Eduardo à lateral direita, na vaga que foi de Tinga diante de Wolfsburg e Estudiantes. O restante do time foi igual ao que iniciou os jogos pela Florida Cup.

O lateral-esquerdo Pablo Armero estava liberado para resolver problemas pessoais, já retornou e participou normalmente da atividade desta segunda.

Já o volante Feijão e o lateral Wellington Silva foram a campo, mas fizeram apenas um trabalho físico. Com dores no joelho, o volante Yuri ficou em tratamento.

O elenco volta a treinar na tarde desta terça, 24, às 15h30.

