Sem Artur, Bahia está pronto para encarar o Vasco

De maneira inusitada, o Bahia encerrou a preparação para encarar o Vasco nesta quinta-feira, 5, 48h antes do jogo, e embarca para o Rio de Janeiro na manhã desta sexta, 6. O objetivo da comissão técnica é estar na capital fluminense um dia antes da partida que acontece amanhã, às 11h, no estádio de São Januário.

“Na sexta, estamos abrindo mão do treino de manhã. [...] Pela logística, para que a gente consiga pelo menos chegar lá perto do jogo, imagine sempre poder chegar com, no mínimo, 24h antes. Para que consiga fazer isso, tem que abrir mão do treino na véspera. É prejuízo”, explicou o técnico Roger Machado em entrevista coletiva nesta semana.

A última atividade em solo baiano foi um trabalho tático sob o comando do treinador do Esquadrão, quando foi escalado o provável time titular que vai a campo neste sábado. Na segunda parte, os jogadores aprimoraram jogadas de bolas paradas e, em seguida, realizaram um treino recreativo.

Sem Artur, que está servindo à Seleção Olímpica, o Tricolor vai a campo diante do Vasco com a seguinte formação: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Ronaldo; Élber, Lucca e Gilberto.

