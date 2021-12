Sem anúncio oficial, Marco Antônio veste camisa e já fala como jogador do Botafogo

Xodó da torcida do Bahia, o meia-atacante Marco Antônio, de 23 anos, se adiantou, e confirmou, através de um vídeo divulgado nas redes sociais, o seu acerto com o Botafogo-RJ. O negócio entre o Tricolor baiano e o time carioca ainda não foi oficializado entre as partes.

No entanto, já comemorando a oportunidade de atuar no Glorioso, o atleta, revelado nas categorias de base do Esquadrão, se mostrou empolgado com a chance de ganhar uma continuidade de jogos na temporada.

“Estou muito feliz por estar fazendo parte dessa nação alvinegra, que é o Botafogo. Um time gigantesco lá do Rio de Janeiro, o qual optou por mim, para me ajudar, e eu estou muito motivado a ajudar e a honrar esse manto aqui, o Botafogo. Vamo meu Fogão!”, declarou o atleta.

