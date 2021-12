Sem amistoso, diretoria do Bahia prepara plano B

A Copa Amazônia de Futebol acabou pela metade. O torneio amistoso - do qual o Bahia participaria da decisão, que estava marcada para domingo, no Mangueirão, em Belém - teve seu jogo final cancelado.

Em comunicado, a Federação Paraense de Futebol (FPF) informou que não haveria condição de oferecer segurança para a partida. O duelo envolveria o Esquadrão e o Remo, que venceu o Paysandu no primeiro jogo da competição, na última quarta.

O embate, por sinal, foi permeado por uma polêmica. No intervalo, as duas equipes ameaçaram não voltar a campo. Motivo: a organização do torneio não tinha cumprido o acordo financeiro para a realização dos jogos. Após a empresa que promovia o evento renovar promessa, os times retomaram a partida, que terminou nos pênaltis.

Antes do problema de segurança ser revelado, questões financeiras já dificultavam a ida do Bahia para Belém, pois o clube não havia recebido os R$ 60 mil referentes à sua participação, que deveriam ter sido adiantados.

Jogo-treino

Sendo assim, a diretoria tricolor já prepara o 'plano B' para que o final de semana de preparação para o Campeonato Baiano não seja totalmente prejudicado. A solução será a disputa de um jogo-treino no gramado do Fazendão.

O diretor de futebol do clube, Alexandre Faria, concedeu na quitna-feira, 22, uma entrevista coletiva na qual confirmou que a cúpula tricolor já trabalhava com a hipótese de o amistoso não acontecer. "Fizemos um contrato, que não foi cumprido. Deveríamos ter recebido um pagamento até terça-feira, o que não aconteceu", disse.

O mesmo Faria informou que, caso não haja uma "surpresa muito positiva" até esta sexta, 23, o Bahia terá em sua programação apenas um treinamento normal nesta tarde e um jogo-treino neste sábado, 24, também pela tarde.

O adversário da partida ainda não está definido, mas é certo que será uma equipe baiana. Há ainda a possibilidade de o Tricolor enfrentar um time sub-20.

